Com a aproximação do fim do ano, esta coluna trocou a cidade de Fortaleza pela de Natal. O consórcio Cetenco-Acciona vai construir metrô na capital cearense, onde venceu concorrência.

Jack Vartanian, Maria Baró e Michel Farah pilotam jantar do projeto de adoção da Praça Homero Vaz do Amaral. Hoje, no Jardim Guedala.

Tuca Reinés e Henrique Gallucci abrem expo hoje. Na Mercearia São Roque.

Lourival Sant’Anna debate, amanhã, assuntos do Oriente Médio com o cientista político turco Sahin Alpay, da Universidade Bahcesehir. No IFHC.

Roberto Paz, da Gucci, oferece jantar da grife no Dalva e Dito. Hoje.

Hélio Ascari abre mostra de bikes. Hoje, na Casa do Lado.

José-Manuel Diogo lança seu livro As Grandes Agências Secretas. Dia 15, na Livraria da Vila dos Jardins.

A Assembleia paulista não cogita tomar nenhuma providência contraRui Falcão, o mais faltoso da Casa – como oEstado revelou. Mas, pelos corredores, o deputado já ganhou um apelido: Rui… Faltão.