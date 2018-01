Acontece segunda, no Hotel Unique, a terceira edição do Fórum Momento Mulher. Idealizado por Ana Paula Padrão e Tatianna Oliva.

O MAM abre a exposição P33: Formas Únicas da Continuidade no Espaço. Hoje.

O Homem Que Fala, show dos Doutores da Alegria, estreia hoje. No Teatro Ágora.

E o PSDB estadual entrou ontem com representação na Justiça Eleitoral pedindo investigação de crimes eleitorais praticados por gestores do Minha Casa Minha Vida e Haddad. Usaram como base notícia do Estado mostrando que militância partidária virou critério para beneficiar inscritos no programa.