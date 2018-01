O Itaú lança, amanhã, ampla campanha de incentivo à leitura, acompanhada da distribuição gratuita de 2,2 milhões de exemplares da Coleção Itaú de Livros Infantis. “A ação será nacional e convida pais a lerem para crianças”, informa Antônio Matias, da Fundação Itaú Social.

Peter Hook se apresenta no Cine Joia com clássicos da banda New Order. Hoje.

Gracindo Júnior, Gabriel Gracindo e Pedro Gracindo estreiam a peça Canastrões. Hoje, no Sesc Belenzinho.

Tulipa Ruiz faz show no Tom Jazz. Sábado.

E a comemoração do aniversário de José Sérgio Gabrielli, anteontem, em bar no Rio Vermelho – bairro boêmio de Salvador –, se transformou em apelo para que ele se lance candidato ao governo da Bahia.