A Galeria ArtEEdições, de Cláudia Marchetti, inaugura nova sede amanhã. Nos Jardins.

Andrea Bogosian arma desfile na casa de Barbara Jalles. Hoje.

Diogo Nogueira e Hamilton de Holanda inauguram o projeto Bossa Negra. Hoje, no Tom Jazz.

Rina de Rossi comanda, a partir de hoje, o festival Amigos do Cinema, homenagem a seu falecido marido, Nello de Rossi. Na cantina Nello’s.

Flávio Miyamura divide as caçarolas com Joca Pontes, chef do Ponte Nova. Dias 2 e 3, no Miya.

A Tag Gallery inaugura a exposição P/B, dos artistas italianos 2501 e Ozmo. Na Vila Madalena.

Com a fartura de ministros no governo Dilma, esta coluna acabou “nomeando” ontem um novinho em folha:Miro Teixeira.