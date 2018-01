Daher Cutait– mentor e diretor clínico do Hospital Sírio-Libanês – faria 100 anos amanhã. Haverá homenagem no local.

O Museu do Futebol comemora cinco anos de bola na rede. Com festa no domingo.

A Riviera Jazz Band agita a noite do Bar Riviera, na Avenida Paulista. Hoje.

Luisa Malzoni abre exposição de fotos. Amanhã, no Atelier Bricoleur.

Adriana Degreas abre showroom em Paris com festa, amanhã, na L’Eclaireur. Quem assina a lista de convidados é a ítalo-brasileira Georgina Brandolini.