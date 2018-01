Marcos Scaldelai assume, hoje, a presidência da Bombril. Substitui Antonio Armando Barbosa Marchioni.

Hoje tem apresentação de Rebecca Sharp & Goldenground. No Na Mata Café.

Caroline Celico lança coleção para a loja Ana Rocha & Appolinario. Hoje, no Shopping Cidade Jardim.

Rosy Verdi e Paulo Quagliato armam jantar para Maria Teresa e David Uip. Hoje, nos Jardins.

Estudantes que acompanhavam o julgamento do mensalão no STF ontem cochilaram na fala do decano. Tiveram de ser acordados por servidores.