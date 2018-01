George Stelluto, da Juilliard School, de NY, rege a Sinfônica do Guri no Theatro São Pedro. Amanhã, com entrada gratuita.

É terça-feira o Jantar 30X Bienal, fechado a convidados – que poderão visitar a exposição comemorativa. No Pavilhão da Bienal.

O P.J. Clarke’s, em parceria com a cachaça Leblon, comemora o Dia da Cachaça, com carta especial de caipirinhas inspiradas em ícones da MPB, como Chico, Elis Regina e Tom Jobim. Hoje.

Hideko Honma comanda o jantar beneficente Sukiyaki do Bem, no hotel Tivoli Mofarrej, nos Jardins. Hoje.

Nina Pandolfo abre a exposição Serendipidade. Amanhã, na Galeria Leme.

O Haras Larissa promove degustação de cervejas. Amanhã, em Monte Mor.

A Faap abre exposição com trabalhos de Klaus Mitteldorf. Amanhã.

Boni e Washington Olivetto confirmaram participação em mesa durante o Festival do Clube de Criação de São Paulo. De 20 a 22, no Memorial da América Latina.