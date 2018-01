Ana Kurc e Juliana Sverner lançam a grife de vestidos Aya. Amanhã, no Bar Numero.

Candidato à presidência do São Paulo, Carlos Miguel Aidar arranjou tempo e participa, hoje, da reunião anual do Conselho Jurídico do Comitê Paralímpico Internacional – em Bonn, na Alemanha. Será o único sul-americano presente ao evento.

Jairo Valdati abre a exposição Sobre a Natureza das Coisas. O vernissage é hoje, no Gabinete D Imagem.

Roberto Menescal participa de jantar em homenagem aos 111 anos de nascimento de Juscelino Kubitschek. Hoje, no Restaurante Dona Lucinha, em Moema.

Flávia ePedro Franco armam evento de inauguração de sua loja A Lot Of Brasil. Hoje, nos Jardins.