Nila Branco se apresenta no Tom Jazz. Hoje.

A primeira edição do Track & Field Bike Series acontece hoje e amanhã. No terraço do shopping JK.

A Arezzo oferece tarde de música com doces da Brigaderia. Amanhã, em sua loja do Shopping Morumbi.

Executivos de Red Bull, Brahma e McDonald’s, entre outros, falam sobre patrocínio esportivo. São os primeiros cursos da Brand Score. A partir do dia 17, na Perestroika.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

José de Abreu desafiou Caetano Veloso no Twitter: “Veremos Caê na linha de frente, mascarado, no dia 7?”, postou, questionando manifestação do cantor contra a lei que proíbe os mascarados em protestos no Rio.