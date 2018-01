Foi fechada a primeira produção de IMAX no Brasil. Terá a assinatura da K2 Communications e da Grifa Filmes. Título? Wild Brazil.

O Sesc Belenzinho abre exposição de fotos de Sebastião Salgado. Hoje.

Luiza Setubal lança livro sobre Christine Yufon. Amanhã, no Lounge One do JK.

Pérsio Arida confirmou presença na reunião pública de analistas da BR Properties. Sexta, no Hotel Unique.

Ana Isabel Carvalho Pinto fala sobre o branding no mundo do luxo. Amanhã, na Casa do Saber da Mario Ferraz.

O MIS abre, hoje, a exposição Verdi 200 anos – Imagens em Transição.

Fábio Porchat estreia a comédia Fora do Normal, no Teatro Frei Caneca. Sexta.

A Kopenhagen avisa: sua flagship na Oscar Freire abre as portas no dia 13.

E o Instituto Inhotim foi destaque em dois veículos de comunicação internacionais, semana passada. O Los Angeles Times fez matéria sobre o museu a céu aberto, assim como a WSJ Magazine.