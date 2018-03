Vem chumbo sobre os tucanos. Mais precisamente, por meio de denúncias de ex-parlamentar do Acre.

Anderson Birman recebe, in loco, no fim de semana, uma homenagem de… Arezzo. Por ter fundado a empresa homônima, que acabou internacionalizando o nome da cidade.

Termina hoje o Festival de Curtas-Metragens de São Paulo. Com premiação na Cinemateca.

André Fossa viaja para Dublin para participar do WebSummit. Sua empresa, AgendaPet, foi listada entre as 10 startups mais promissoras do mundo.

Constance Zahn, consultora de estilo de noivas, lança revista com seu nome. Tema? Casório, é claro!

Do Twitter: “Até parece que o ministro Edison Lobão tem doutorado na universidade de… Connect/Cut”.