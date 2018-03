Recém-chegado de Papua-Nova Guiné, Victor Collor abre mostra de fotografias no Bar Numero. Hoje.

Beto Amaral inaugura expo. Hoje, no Sesc Bom Retiro.

Reinaldo Kherlakian faz show no Passatempo. Hoje.

A ONG The Nature Conservancy oferece hoje, no Espaço Manioca, jantar para Luciano Coutinho, do BNDES.

Isabella Giobbi arma almoço com desfile. Hoje, na Galeria Leme.

A Assembleia paulista informa: a GPM Vídeo venceu apenas a primeira fase da licitação para administrar a TV Alesp.