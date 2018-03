Luciana Faria e Stella Jacintho armam desfile da Thelure. Hoje, no terraço do JK.

Hoje tem concerto gratuito na Sala do Conservatório. No palco, músicos da Orquestra Experimental de Repertório e da Orquestra Sinfônica Jovem Municipal. É o Projeto União Sonora.

Marc Salem, famoso leitor de mentes, faz apresentação única em SP, com renda revertida para o Ten Yad. Dia 27, no Teatro Paulo Autran.

Laurentino Gomes lança 1889. Segunda, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.

Rodrigo Garcia jura que não almoçou anteontem, no Rodeio, com Lulinha. Acha que confundiram o filho do ex-presidente com Mendonça Filho. Bom, ao se procurar a foto dos dois…