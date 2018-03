Maria Adelaide Amaral lança livro hoje, paralelamente à abertura da mostra de Herton Roitman. Tudo na Galeria Arte Aplicada.

Comemorando dez anos, a Quinta da Baroneza faz hoje seu concurso hípico. Em Bragança Paulista.

Marcelo Rosenbaum ministra palestra hoje. No MAM.

Acontece hoje a inauguração do Espaço Leica Schoeler, com lançamento da coleção 24×36, do portfólio de Bob Wolfenson. Em Moema.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Jack Vartanian armou parceria com Pedro Lourenço.

Só mesmo para quem tem avião: o estacionamento da feira Labace, no aeroporto de Congonhas, custa R$ 70.