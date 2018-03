Vinícius Marques de Carvalho, do Cade, deu um tempo na questão do cartel de trens paulistanos para homenagear a ex-presidente do órgão, Elizabeth Farina. Hoje, na FEA/USP.

Marta Suplicy se reúne hoje com Beatriz Pimenta Camargo, presidente do Masp.

Ricardo Rendón abre mostra na Zípper Galeria. Amanhã.

Correção: a reunião de José Serra em Curitiba foi anteontem e não ontem.

A dois meses da visita de Estado de Dilma aos EUA, empresários do setor energético se reunirão hoje, na CNI, com Ernest Moniz, do departamento de Energia norte-americano.