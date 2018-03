Glória Coelho arma coquetel hoje, em sua loja.

O Ampliar faz jantar beneficente hoje. No Buffet França.

A Associação beneficente Santa Fé comemora 20 anos. Hoje, no Trivento.

A Vi and Co. lança hoje o projeto Vi and Co. n’Arts – no qual empresta as paredes de sua loja para artistas exporem seu trabalho, unindo moda e arte em um só lugar. No Prédio das Heras.

Depois da homenagem a José Saramago – anteontem, no Sesc Pinheiros –, Mia Couto, Andrea del Fuego, Milton Hatoum, Miguel Gomes, Pilar del Rio e os editores da Cia das Letras foram jantar no Piselli.