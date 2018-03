Roseana Sarney, que veio a SP visitar o pai, foi vista anteontem jantando no recém-inaugurado Le Bilboquet.

E o Fasano decidiu: abre para almoço no Dia dos Pais.

Antonia Bergamin e Thiago Gomide inauguram a Galeria Bergamin. Hoje, na Oscar Freire.

Elizabeth Zogbi oferece Chá Social beneficente, hoje. Pró-ONG A Mão Branca.

Começam hoje as reservas, pela internet, de ingressos gratuitos para o musical A Madrinha Embriagada. A estreia é dia 14, no Teatro do Sesi.

Oscar Pilagallo autografa livro dia 14, na Livraria da Vila do Shopping JK.

Tudo bem que a inflação deve voltar a subir. Mas que pelo menos deu um mês de trégua, lá isso deu.