A JHSF inaugura o Shopping Ponta Negra, em Manaus. Com mais de 200 lojas.

Alessandro Avila, Gustavo Araújo, Marcelo Goldfarb e Carlo Gadia abrem hoje a Buddies, nova hamburgueria em São Paulo.

O livro Um Olhar Sobre Elas será lançado amanhã, na Cartel 011.

O Mani Padme Trio se apresenta hoje na Sala do Conservatório da Praça das Artes – anexo do Municipal.

Pepe, um dos maiores jogadores do Santos em todos os tempos, não perdoa a direção do clube pela goleada sofrida diante do Barcelona. “Foi um horror. O futebol brasileiro ficou bem pequenininho”, disse ontem.