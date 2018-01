Na flor da idade

Jade Matarazzo lança, dia 30 no Miami Grand Theatre, o projeto Belíssimas– livro com fotografias de 50 mulheres acima de 50 anos com atuação marcante em diferentes áreas da Filantropia na Flórida. “Em qualquer idade a mulher é bonita. As de 50 ou mais somam a beleza às experiências de vida. As que chamei para o projeto são dinâmicas e criativas. Todas têm histórias para contar, algumas inspiradoras, outras exemplos de superação”, explica a fotógrafa. No dia do lançamento haverá um sorteio feito por Hélio Vitor Ramos Filho, cônsul-geral do Brasil em Miami, onde uma das 50 instituições será contemplada com um cheque de US$ 5 mil.

