Corre no STF que, se vencer a eleição, Dilma vai escolher o sucessor de Joaquim Barbosa só no ano que vem. E que ela teria preferência por um nome do Nordeste.

Em caso de derrota, a presidente indicaria o nome logo após a eleição – para não deixar a tarefa a cargo de Aécio.

Na fila 2

E o próximo ocupante do Palácio do Planalto terá quatro vagas empacadas no STJ para preencher. Comenta-se por lá que, se for Aécio, o assunto só sairá da gaveta no ano que vem. Já se Dilma vencer, a decisão sairia antes do réveillon.