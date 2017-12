E Marta Suplicy está feliz com a decisão de Henrique Eduardo Alves de colocar, como o primeiro item da pauta, na próxima terça-feira, votação do projeto de lei Cultura Viva. “Foram muitos anos de tramitação”, afirma.

O que diz a proposta? Transforma o status do programa de incentivo à cultura do governo federal. Se virar lei, a mudança promete simplificar contratos entre entidades do setor, tornando o processo menos burocrático.