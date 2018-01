Na estreia nas urnas, foco da Rede é ‘fortalecer a identidade’

A caminho de seu primeiro teste real, nas urnas, a Rede Sustentabilidade não acredita em nenhuma “mudança decisiva” no cenário político, em função do eventual impeachment de Dilma ou de uma presença bem mais modesta do PT.

Segundo um de seus coordenadores, a prioridade do partido não é “herdar” nada nem “antagonizar” nada, mas simplesmente “fortalecer a identidade da legenda”. Com as candidaturas ainda em debate, o grupo não tem ainda um número definido dos candidatos que o representarão nas urnas em outubro.