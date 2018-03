Na estrada

FHCe Aécio se reuniram ontem pela manhã com seis grandes representantes do mercado financeiro, em SP, para conversa fechada de duas horas.

Fonte próxima do presidente do PSDB garante que a conversa que o mineiro teve com o ex-presidente tucano, na quinta-feira, serviu para reforçar compromissos.

Exemplo? No mapeamento das visitas pelo Brasil, FHC se dispôs a subir no palanque do mineiro nos centros mais importantes.

Antes de tornar pública sua decisões sobre as prévias, Aécio teria avisado FHC e Alckmin.