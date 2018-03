Rita Heroína é consultora de imagem e estilo. Como isso funciona? “Analiso, estudo e aprimoro a imagem de uma pessoa ou empresa através da aparência, comportamento e comunicação, com o intuito de maximizar seus resultados pessoais e profissionais”.

Durante a consulta, Rita mede o rosto do cliente a fim de valorizar seus pontos fortes – técnica conhecida como visagismo facial – e faz uma análise corporal. “Instruo como valorizar a silhueta, indicando peças com o caimento que case com as proporções corporais de cada um.”

Ela também aplica um teste de coloração pessoal, onde seleciona os tons que mais valorizam o colorido natural da pessoa. Após deixar seus clientes na melhor “forma”, ela oferece serviços de manutenção. “Muita gente me pedia para ajudar nas compras e na mala de viagem, então resolvi oferecer os serviços de personal shopper e style home.”