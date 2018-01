Em meio à nova fase da Lava Jato, a Galvão Engenharia, uma das investigadas, prevê fechar a semana com 2 mil funcionários demitidos. Os cortes vão atingir as áreas de Engenharia e Infraestrutura. Até fevereiro, as demissões bateram em 9 mil.

