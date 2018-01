Carnaval baiano põe ‘compositor Nizan’ no pódio

Mais um pouco e Nizan Guanaes será convencido a se candidatar a prefeito de Salvador. Sua música We Are the World of Carnaval foi escolhida como a melhor da cidade nos últimos 30 anos, segundo pesquisa do jornal Correio.

Criado em 1988 para campanha da Ótica Ernesto, o videoclipe é uma versão baiana do We Are The World que Michael Jackson e Quincy Jones fizeram para ajudar vítimas da fome na África.

Na Bahia, os fundos foram para obras de Irmã Dulce.

Nizan 2

Refrão? “Ah, que bom você chegou. Bem-vindo a Salvador”, cantada por 10 entre 10 trio elétricos. “Nem nos meus sonhos mais pretensiosos eu poderia imaginar que isso pudesse acontecer. E olha que eu sou pretensioso…”, reconhece Guanaes.

Quatro patas

