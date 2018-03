Quem vê a briga, no TSE, do suplente do PSB Marcelinho Carioca pela vaga de Chalita na Câmara, lembra que o ex-jogador já viveu história inversa.

Abriu mão da vaga em 2011, alegando compromissos profissionais.

E mesmo que o tribunal negue o pedido, Marcelinho pode, sim, se tornar deputado federal. Basta Chalita virar ministro – o que vai acontecer no começo de 2013.