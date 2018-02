Ao que tudo indica, Andressa Mendonça, mulher de Carlinhos Cachoeira, já se acostumou com os flashes. Tem caprichado no visual para ir às audiências da Justiça Federal sobre o processo da Operação Monte Carlo, em Goiânia.

Ontem, usava casaquinho da Chanel e bolsa Hermès. Na terça-feira, calça social de tweed nude com camisa de seda preta. Ah, e grandes óculos escuros, sempre.

Na beca 2

Aliás, a apresentadora do Jornal Nacional, Patrícia Poeta, parece ter mesmo lançado tendência entre as mulheres que acompanham as sessões.

O que se vê é uma proliferação de camisas de seda…