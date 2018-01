Romário saiu de encontro ontem com George Hilton, do Esporte, com projeto em mente. Vai marcar reunião com dirigentes do COI para defender a inclusão, nos Jogos Olímpicos, do futevôlei.

