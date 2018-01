A inauguração do novo prédio do HCor, ontem, reuniu quatro pré-candidatos ao Palácio dos Bandeirantes: Skaf, Kassab, Padilha e o governador Alckmin. O evento atrasou por causa do ministro da Saúde, que estava na Cracolândia.

Na hora em que o petista chegou, teve quem comentasse: “Isso é mal de ministro da Saúde que quer ser candidato”, em referência a Serra, conhecido por não ser pontual.

Muy amigos 2

E Padilha não escapou de brincadeira do próprio aliado. Antes de iniciar seu discurso, Haddad disparou: “Padilha é o único aqui que não é descendente de libanês”.