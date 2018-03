Juca Ferreira gostou da ideia lançada por Jamil Maluf – criar um circuito de produção de óperas reunindo casas de vários Estados. Já avisou que vai procurá-lo para falar do assunto.

A proposta do maestro, em artigo no Estado, é reduzir custos com esse mutirão. A ópera produzida seria levada nas cidades que a bancaram.