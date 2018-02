Lincoln Olivetti será homenageado no Prêmio Multishow 2015. Falecido no início do ano, o maestro será lembrado por meio de temas que marcaram a história da música brasileira.

Sob o comando de Kassim, a banda que acompanhava Olivetti interpretará canções como Aleluia, Descobridor dos Sete Mares, Palco, Banho de Espuma e Chega mais, entre outras.

Na terça-feira, dia 1º de setembro, na Arena da Barra, no Rio.