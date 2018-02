Cientistas e frequentadores do Jardim Botânico do Rio conseguiram 300 assinaturas em abaixo-assinado. Pedem urgência na retirada das 600 famílias que invadiram o parque. Acusam a Secretaria de Patrimônio da União de tratar a questão como meramente habitacional. E temem que as famílias fiquem ali ad aeternum.

O plano de desocupação rola desde 2002.

