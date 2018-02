Museu do Pinhal?

Uma das propriedades rurais mais importantes do Estado de São Paulo, incluída no Patrimônio Histórico Nacional, muda de mãos mas fica na mesma família.



A Fazenda Pinhal, remanescente do período áureo do café, localizada em São Carlos, é agora de Fernão Bracher – também descendente do conde do Pinhal, a exemplo da antiga proprietária, Helena Carvalhosa.



A intenção, revelada por Bracher à coluna, é “a preservação desse patrimônio histórico e sua utilização cultural”. O hotel que há alguns anos funciona na fazenda – criada em 1830 por Antônio Carlos Arruda Botelho, o conde do Pinhal -, será fechado, mas a visitação pública continua.



Há quem torça para que Bracher transforme o local, que já abrigou até Dom Pedro II, em museu.

