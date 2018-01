Erick Klug é o novo diretor executivo do Museu do Futebol e do Museu da Língua Portuguesa. Ele, que já passou pelo British Council e pelo Museu de Londres, pretende focar sua gestão em parcerias internacionais e com patrocinadores.

