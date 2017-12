O Rio terá, a partir de 2015, uma “filial” do Museu Imperial de Petrópolis. Trata-se de imóvel que era do casal Maria Cecília e Paulo Geyer, no Cosme Velho, e foi doado ao Ibram.

O Conselho Consultivo do instituto tombou, esta semana, a Coleção Geyer – acervo de 4.255 itens, entre livros, álbuns, pinturas, gravuras, litografias e objetos de arte –, que está na sede do museu, na cidade serrana.