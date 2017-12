Museu do Amanhã representa América Latina em encontro internacional

O Museu do Amanhã será o único representante da América Latina na oitava edição do MuseumNext — conferência que reúne grandes museus do mundo.

No evento são apresentadas as melhores práticas para ampliar a participação da sociedade nos museus, e o Museu do Amanhã destacará projetos de inclusão e formação de pessoas por meio da valorização histórica e cultural da região portuária do Rio, como o Mauá 360 e Programa de Vizinhos.

O MuseumNext acontece em Dublin, entre 18 e 20 de abril.