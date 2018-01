Museu do Amanhã mostra o Rio por olhos de hackers

O Museu do Amanhã, no Rio, abre – no dia 12 – a exposição Rolé pelo Rio Hackeado, que propõe o empoderamento das cidades feito por “hackers”. A provocação pretende instigar em cada visitante a vontade de explorar os lugares onde vive para que reflita e inicie ações sustentáveis — desde plantar uma muda de flor a transformar áreas urbanas degradadas.

A mostra, elaborada pelo Estúdio M’Baraká e Laboratório de Atividades do Amanhã, apresentará maquetes mecânicas com movimento dos bairros da Lapa, Copacabana e Rocinha, obras produzidas por Luiz Oliveira, mecânico, soldador e morador da comunidade Mangueira e também uma horta urbana para representar as intervenções realizadas nos diversos canteiros da cidade, entre outras.

O destaque também fica para as instalações interativas (totens) onde os visitantes poderão traçar um “diagnóstico afetivo” do Rio de Janeiro.