George Hilton, do Esporte, fez ontem em Paris uma parceria com seu colega francês Thierry Braillard. E recebeu estudos que ele usou para implantar uma política nacional de esportes nas escolas – uma de suas cruzadas no ministério.

Na França, a operação deu certo: hoje há no país 22% de população sedentária. A do Brasil? No momento, 45%.

Músculos 2

A propósito: Paris é candidatíssima a sediar os Jogos Olímpicos de 2024.