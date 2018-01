Musa moderna

Diane Kruger,atriz alemã que virou ícone fashion, recebeu a coluna no Hotel Fasano na tarde de ontem. Despojada, simpática e low profile, a moça ganha coquetel, amanhã, no Rio, pilotado pela H. Stern. A seguir, trechos da conversa.

Estamos na semana do SPFW. Quem são seus ícones da moda?

Admiro autenticidade, mais do que determinadas marcas. Não sigo um único estilo. O que vale é você saber do que gosta.

Acredita na máxima “diamantes são os melhores amigos das mulheres”?

(risos) Eles certamente nos deixam mais bonitas. Mas gosto mesmo é do valor afetivo das joias. Claro que adoro ganhar uma joia de presente, mas aprendi a valorizar também o caráter emocional que vem embutido. Acho que, quanto mais velhas ficamos, mais passamos a gostar de joias.

Você sempre cita mulheres fortes em suas falas. Quais as dificuldades para as mulheres atualmente?

Mais que mulheres fortes, admiro mulheres que têm o poder de decisão sobre suas vidas. Acredito que esse é nosso maior desafio hoje em dia. Se quiser ser dona de casa, que assim seja. Se não quiser ter filhos, que assim seja também. São escolhas pessoais. Acho que ainda sofremos com o conflito de desejarmos ser bem-sucedidas na carreira e na vida pessoal.

Você já se sentiu diminuída por ser mulher?

Claro. Principalmente no meu meio de trabalho, que é muito machista, um “boy’s club”. Por mais que haja mulheres fortes no mundo do cinema, a maioria dos diretores é formada por homens. Em Hollywood, é sempre o convidado masculino antes. São diretores que decidem com quem querem trabalhar. Acho estranho que poucas mulheres possam fazer uso desse mesmo privilégio. Isso é algo que precisa mudar. /MARILIA NEUSTEIN