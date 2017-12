Muro da memória

Uma equipe do Vem Pra Rua vai trabalhar duro, até sábado à noite, para atualizar a lista de indecisos e contrários ao impeachment de Dilma no Congresso. Os nomes comporão um “Muro da Vergonha” a ser mostrado diante da Fiesp, na Avenida Paulista, a partir do domingo.

A fase 2 desse plano do VPR, segundo Rogério Chequer, é fazer o “Muro” circular por outras capitais do País. “E vamos também mostrar os nomes de todos eles ao eleitor, nas campanhas eleitorais de outubro e nas seguintes”.