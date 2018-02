A posição da JHSF no caso da permuta do terreno do Itaim de 20 mil metros quadrados por 200 creches é parecida com a do BNDES no caso Casino, Pão de Açúcar e Carrefour.

Quem pensa que a empresa vai entrar em bola dividida – entre moradores, Condephaat e Prefeitura – se engana.

