Quatro empresas disputarão concessão do Pacaembu

A Associação Casa Azul, a SBP & Fernandes, a Tetra Projetos e Almeida e Fleury e o grupo formado por Arap Nishi & Uyeda, Arena, BF Capital, Jones Lang e Rai+Velasco são os concorrentes habilitados para a concessão do complexo esportivo do Pacaembu.

Já devidamente “liberados” pelo Conpresp e pelo Condephaat, os quatro grupos terão 60 dias para apresentar propostas.

A decisão da Secretaria de Desestatização e Parcerias sai hoje no Diári0 Oficial do município. O novo passo do processo inclui estudos de modelagens operacionais, jurídicos, econômico-financeiros, de engenharia e arquitetura.