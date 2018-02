Como previsto, de nada adiantou aumentar o IOF para segurar o dólar. Com o mundo não querendo mais saber da moeda americana, Guido Mantega não pode achar que a valorização do real é pessoal. Terá que dar tiro de canhão se quiser segurar a cotação, sem medo de atrapalhar as eleições.

