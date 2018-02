Celso Russomanno está tirando tucano do sério. Aloysio Nunes Ferreira disparou contra o candidato do PRB, antes do confronto na TV: “Ele é uma mentira, demagogo, populista. Não tem história, não tem proposta, não tem nada”.

