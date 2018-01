A juventude tucana pró-Bruno Covas ganhou carimbo de radical no partido. Tem usado as redes sociais para atacar todos os outros pré-candidatos. Resultado? Movimento interno do PSDB quer levar os jovens ao conselho de ética.

Eles também miram em Walter Feldman. Haviam combinado vaia nas prévias de ontem para o deputado – que chegou a anunciar sua saída do partido.