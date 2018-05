Mundo novo

Até o final do ano, o consumidor brasileiro não precisará, necessariamente, perguntar ao vendedor de loja se existem outras opções guardadas em estoque. A informação estará a vista do cliente por meio de um display eletrônico. O sistema já está sendo testado pelo Exército brasileiro com intuito de controlar fardas armazenadas.

A novidade será um dos temas debatidos no Brasil em Código, que acontece quarta-feira, promovido pela GS1 do Brasil. Com a presença de Miguel Lopera, seu presidente mundial.