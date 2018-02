Os advogados criminalistas Sânzio Baioneta Nogueira e Michel Kfouri têm se movimentado para levantar informações sobre o envolvimento do Grupo Casino com Mário Rosa e Carolina Pimentel no escândalo da Operação Acrônimo.

O objetivo é entrar com ação contra o Casino na França, em parceria com os advogados franceses Philippe Ginestié e Édouard de Lamaze.