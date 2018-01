Estilo digital

Para comemorar os 21 anos de sua multimarcas Dona Santa, Juliana Santos resolveu dar um passo a mais e inaugura, dia 17, um e-commerce próprio. Segundo a empresária, o maior desafio foi o de fazer algo diferente e inovador nesse setor. “Existem muitos e-commerces de moda. E eu não queria ser apenas mais um site de vendas de produtos”, afirma. Para tanto, apostou em sua própria curadoria para oferecer ao usuário do site conteúdo de moda. “Isso foi algo que eu percebi dentro da minha loja. Muitas clientes queriam saber o que eu estava vestindo, o que eu achava de algumas combinações. Então, tentei transpor isso para esse espaço online”, explica. Ela acrescenta que no site serão produzidos também editoriais de moda e entrevistas/matérias com personagens ligados a esse universo.

