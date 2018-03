Obama não abandonou seu rebanho na internet. Depois da vitória do seu plano de saúde, uma brasileira de SP recebeu e-mail de agradecimento do próprio. Ele convida o destinatário a incluir o nome “ao lado do meu, como um co-signatário desta histórica legislação”.

O que pode ser feito – por quem quiser – inscrevendo-se pelo site: http://my.barackobama.com/cosigner.